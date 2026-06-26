A mesterlövészek titkos világa: amit a filmek szinte sosem mutatnak meg

Egy jól irányzott lövés akár egy egész hadművelet sorsát is befolyásolhatja. A mesterlövészek a hadseregek legkülönlegesebb katonái közé tartoznak, feladatuk azonban jóval több a célzott lövéseknél.

Felderítenek, információt gyűjtenek, célpontokat jelölnek ki, és gyakran hosszú órákon, akár napokon át rejtve figyelik az ellenséget. De hogyan dolgoznak ők, és mitől olyan különleges a kiképzésük? Ennek jártunk utána.

A mesterlövészek elsődleges feladata ma már nem feltétlenül a lövés. Sokkal inkább az, hogy észrevétlenül figyeljék az ellenséget, értékes információkat gyűjtsenek, és szükség esetén segítsék a harcoló alakulatok munkáját.

Nem véletlen, hogy a mesterlövészet gyökerei a vadászatig nyúlnak vissza. A természetben megszerzett türelem, megfigyelőképesség és rejtőzködési technikák később a hadszíntereken is nélkülözhetetlennek bizonyultak.