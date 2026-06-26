A kihalás széléről tért vissza Irak ikonikus állata

Háború, orvvadászat és klímaváltozás. Három olyan tényező, amely majdnem végleg eltüntette Irak egyik jellegzetes sivatagi állatát, a homoki gazellát. Egy dél-iraki rezervátumban azonban most sikerült megfordítani a folyamatot. A kezdeti huszonöt állatból néhány év alatt több mint ötszáz egyedet számláló állomány fejlődött ki. A természetvédők szerint azonban a legnehezebb feladat csak most kezdődik.

Egy háború nemcsak emberéleteket követel, hanem a természetet is hosszú időre megváltoztathatja. Erre jó példa Irak délkeleti része, ahol a háború, az élőhelyek pusztulása és az orvvadászat miatt szinte teljesen eltűnt a reem gazella. A ritka sivatagi antilop megmentésére néhány éve természetvédelmi program indult, amelynek eredményeként ma már több mint ötszáz egyed él egy védett rezervátumban.

A szakemberek szerint a reem gazella egykor Dél-Irak meghatározó állatfaja volt. Az iráni–iraki háború idején azonban a térség katonai övezetté vált, a faj állománya pedig szinte teljesen eltűnt. A rezervátum létrehozásával ezt a folyamatot próbálják visszafordítani.