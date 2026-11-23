2023 februárjában halálra késeltek egy fiatal fiút a budapesti Erzsébet téren. A gyilkossággal vádolt K. Zsolt szerint ő csak védekezett, amikor halántékon szúrta Martint. A legutóbbi tárgyaláson kamerafelvételeket vetítettek le, de az ügyvédek egészen mást láttak a képsorokon mint a vádlott.

Közel négy évvel a halálos késelés után ismét bíróság elé állt K. Zsolt. A fiatal férfi nincs letartóztatásban, így ügyvédjével érkezett a tárgyalásra. Az ügyben most olyan térfigyelő kamerák felvételeit vizsgálták, amelyek döntő jelentőségűek lehetnek abban, hogy emberölés vagy jogos védelem történt-e az Erzsébet téren.

2023 februárjában két fiatal társaság találkozása végződött tragédiával Budapest belvárosában. Egy pillangókés és egyetlen szúrás elég volt ahhoz, hogy K. Martin életét veszítse. A vádlott nem tagadja, hogy ő szúrta meg a fiút. Azt állítja azonban, hogy megtámadták, és csak védekezni próbált.