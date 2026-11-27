Megnyílt a Kapaszkodó fejlesztőház Debrecenben. Az Ökumenikus Segélyszervezet és egy hazai nagyvállalat közösen létrehozott intézményében évente mintegy 150 gyermek fejlődését segíthetik különböző terápiás foglalkozásokkal.

Logopédiai, mozgásfejlesztési, autizmus-specifikus és egyéb terápiás foglalkozások is várják a fiatalokat. Az Ökumenikus Segélyszervezet új intézménye a születéstől 16 éves korig biztosít fejlesztési lehetőségeket, a családok anyagi helyzetétől függetlenül.

A szervezet 25 éve foglalkozik gyermekfejlesztéssel, Kapaszkodó programja országszerte 35 helyszínen több mint négyezer gyermeket ér el.