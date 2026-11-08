Nyilvános ügynökakták: árt vagy használ?

Vannak olyanok a listán, akik biztos, hogy nem voltak ügynökök. Vannak olyanok, akikről tudjuk, hogy ügynökök voltak, de ők nincsenek rakta. És vannak olyanok, akik rajta vannak, de nem tudjuk, mi róluk a teljes igazság. A sor végén pedig ott vannak azok, akik önként és dalolva jelentettek.

Manipuláció volt már maga az kitaláció is, meg kellett volna körültekintően vizsgálni a nyilvánosságra hozatal lehetséges legjobb módját – de nem ez történt.

Szerkesztő-műsorvezető: M. Dobos Marianne, vendégek: Gajdics Ottó, Fodor Gábor, Kacsoh Dániel és Kósa András.