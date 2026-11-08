Egyre súlyosabb kérdéseket vet fel a Magyar Péterék adatbázisa - Sajtóklub

Ami Lezsák Sándorral történt, az vérlázító botrány – vezette fel az ügynökakták megnyitásával kapcsolatos témát Bayer Zsolt.

Több ezer ember is járhatott úgy, mint Lezsák Sándor, végül a hivatalos szám 163 lett – vont mérleget a publicista ironikusan. Bayer Zsolt egyetértett azzal a vélekedéssel, hogy Magyar Péter és „árnyéka”, Ruff Bálint a felelősök.

A Tisza Párt átverte a választókat, azt ígérték, hogy a teljes nyilvánosság megismerheti az iratokat, ez pedig nem történt meg – emlékeztetett rá Huth Gergely.

Gajdics Ottó szerint elindult egy verbális digitális lincselés, előszednek neveket, meglobogtatják, és onnantól már teljesen mindegy, hogy utólag bocsánatot kérnek-e tőlük, ha esetükben is tévedés történt.

Amit tett a Tisza, az alkotmányellenes, törvénytelen és súlyos problémákat okoz a társadalomban – szögezte le.

Ami itt történik, annak látszólag a történelmi megbékélés, a múltunk feldolgozása lenne a célja, de valójában az igazi a cél a felforgatás, a káosz és az anarchia – vélte Néző László, aki szerint ugyanakkor lényegében nem ismerünk meg ebből a listából semmi érdemlegeset, nem ismerjük a mögöttük lévő történeteket.

Úgy tűnik, a szándék az, hogy minél nagyobb zajt kell kelteni, mert el kell terelni a figyelmet arról, ami valójában történik az országban – fogalmazott Néző László.