A pásztorok egykor a mindennapi használati tárgyaikat is faragással díszítették, a mesterség fogásait pedig nemzedékről nemzedékre adták tovább. A Pesti Vigadó kiállításán a régi darabok mellett kortárs alkotók munkái mutatják meg, hogyan él tovább a pásztorművészet. A tárlat egy olyan sorozat része, amely a magyar népművészet más ágait is bemutatja.

Faragott botok, díszes ivóedények, csontból és fából készült használati tárgyak. A pásztorok egykori mindennapjainak emlékei ma már nemcsak néprajzi értéket képviselnek, hanem egy különleges művészeti világot is megmutatnak. A pásztorművészet generációkon át formálódott, és olyan tárgyakat hagyott ránk, amelyekben egyszerre jelenik meg a praktikum, a szépség és az alkotó ember személyisége.

A Pesti Vigadóban megnyílt kiállítás ezt az örökséget mutatja be: a nomád hagyományoktól a régi pásztorfaragásokon át egészen a mai alkotók munkáiig. A tárlat az Életgazdagság II. című, több részből álló népművészeti kiállítássorozat része, amely a magyar népi kultúra múltját, jelenét és továbbélését állítja középpontba.

