Ókovács Szilveszter és Heiter Lívia lélekemelő beszélgetése hitről és kultúráról

Ezen a magasztos ünnepen Ókovács Szilveszter nem csupán hivatalos vezetőként, hanem hívő emberként tárulkozott ki. A Magyar Állami Operaház főigazgatója ritkán ad ilyen személyes interjút, ám Heiter Lívia személyisége és szakmai alázata megteremtette azt a bizalmi légkört, amelyben a legmélyebb gondolatok is felszínre törhettek. A beszélgetés során a hitről és kultúráról alkotott nézetek összefonódtak az ünnep magasztos üzenetével. A műsorvezetőnő intelligens kérdései nemcsak irányították a beszélgetést, hanem új dimenziókat nyitottak meg, bizonyítva, hogy a keresztény gyökerek nélkül a művészet valódi értelme rejtve marad.

Ókovács Szilveszter és a lélek katedrálisa

Lívia kivételes érzékenysége és felkészültsége kellett ahhoz, hogy a főigazgató a szakmai kérdéseken túl a transzcendensről is ilyen nyíltan és őszintén valljon. Kettejük párbeszéde több volt puszta interjúnál: valódi intellektuális és lelki utazás volt ez, ahol a zene, az opera és az isteni gondviselés egységet alkotott. A nézők egy olyan harmonikus és emelkedett légkörű műsort láthattak, amely méltó a karácsony szentségéhez, és amelyben a kérdező eleganciája tökéletes összhangban volt a válaszadó gondolati mélységével.