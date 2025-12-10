BÚÉK Erkel! Óriási szilveszteri show-val búcssúztatja 2025-öt az ERKEL

Idén májusban egy egyedi koncertshow-val köszöntött be a musicalszínházként megalakult Erkel, s azóta rendre telt házas előadásokkal és több mint 150 000 eladott jeggyel büszkélkedhet a színház.

„Magyarország legnagyobb kőszínházaként nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy a musicalkedvelő közönség egy igazi közösséggé is formálódjon, ezt erősítette eddig is számos program, mint például a Musicalek Éjszakája, az ERKEL AFTER partyk vagy a dedikáló estek, illetve a színház épületében a közönséget fogadó változatos aktivitások. Szilveszterkor egy újabb nagy durranásra készül a színház” – mondta Szente Vajk, az Erkel vezetője, az est rendezője.

Az elmúlt hetek „Átjössz?” hívására szinte mindenki egy emberként mondott igent, aki most színpadra lép az Erkel szilveszteri show-jában. Ez az összefogás, ez az energia lesz az est egyik igazi varázsa.

Az Erkel Színház sztárjai - Brasch Bence, Ember Márk, Veréb Tamás, Fehér Tibor, Feke Pál, Puskás-Dallos Péter, Kovács Gyopár, Vágó Zsuzsi, Cseh Dávid Péter, Fejszés Attila, Braga Nikita, Péntek Fanni és Tóth Angelika – mellett különleges díszvendégei is lesznek a szilveszteri shownak. A magyar táncdal állócsillagai, Korda György és Balázs Klári a téli időszakban nem terveztek fellépést vállalni, az Erkel hívására azonban igent mondtak, így felhangzik majd a BÚÉK Erkel! keretében a Reptér vagy a Találd ki gyorsan a gondolatom című örökbecsű sláger is.

A szilveszteri show-t Szente Vajk álmodja színpadra, a koreográfiáért ezúttal is Túri Lajos Péter felel.

Az utolsó jegyek még elérhetők: BÚÉK ERKEL – szilveszteri dobbanaszív - Erkel Színház | Jegy.hu

BÚÉK Erkel! - Korda György és Balázs Klári VIDEÓ: