Lukács Sándor exkluzív vallomása: Ünnepi gondolatok a színészóriástól

Valódi karácsonyi csoda, hogy a magyar kultúra egyik élő legendája, Lukács Sándor fogadta el a meghívásunkat. A Kossuth-díj és a Jászai Mari-díj birtokosa, aki természetesen érdemes és kiváló művész is, lenyűgöző őszinteséggel mesélt. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja most nem szerepet játszott, hanem saját legbelső ünnepi gondolatok sorát tárta a közönség elé. A beszélgetés során olyan izgalmas részleteket osztott meg az életéről, a gyerekkoráról és a pályája nehéz pillanatairól, amit máshol nem láthat a néző. Ez az interjú bizonyította, hogy a legnagyobbak alázata és emberi nagysága teszi őket igazán halhatatlanná.