Legendás filmesekről nevezték el a világszínvonalú stúdiókat Fóton

Névadóval egybekötött évnyitót tartott a Nemzeti Filmintézet fóti filmgyártó bázisán. A tavaly januárban megnyitott stúdiókomplexum bővítése és korszerűsítése rekord volumenű állami beruházásként valósult meg.
A filmgyártó bázis teljes kapacitása le volt foglalva az elmúlt év során, ezért csak most kerülhetett sor a névadóra. A négy új világszínvonalú műterem ezentúl Adolph Zukor, William Fox, Makk Károly és Radványi Géza nevét viseli, míg a középkori várdíszletet egykori megálmodójáról és megvalósítójáról, Banovich Tamás díszlettervező-rendezőről nevezték el.