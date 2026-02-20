Első magyar zeneszerzőként komponált cimbalomra kamarazenét

Az idén százéves Kurtág György születésének centenáriumát kottakéziratainak közzétételével ünnepli az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). A nemzeti könyvtár 2026. február 16-án teszi hozzáférhetővé zenei gyűjteményének különleges darabjait, tisztelegve a kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész és pedagógus, a hazai és a nemzetközi zenei élet megkerülhetetlen alakja előtt.