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Veszélyben a vidék és a tradíció

A témáról Nagy István korábbi agrárminiszter beszélt a Napindítóban.

  • Napindító
  • 4 órája
  • Frissítve: 4 órája
  • Forrás: HírTV
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A hungarikumok száma nemrég érte el a százat, a Hungarikumok Gyűjteményébe bekerült a tepertős pogácsa, valamint a vecsési savanyú káposzta. A programmal kapcsolatban fordulat várható: az Agrárminisztérium felfüggesztette a pályázati pénzek kifizetését, és a teljes rendszer felülvizsgálatát kezdeményezte. A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.

 

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