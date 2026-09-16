Veszélyben a vidék és a tradíció

A hungarikumok száma nemrég érte el a százat, a Hungarikumok Gyűjteményébe bekerült a tepertős pogácsa, valamint a vecsési savanyú káposzta. A programmal kapcsolatban fordulat várható: az Agrárminisztérium felfüggesztette a pályázati pénzek kifizetését, és a teljes rendszer felülvizsgálatát kezdeményezte. A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.