Idén száz éves a Batthyány-örökmécses

Kulturális, történelmi és tematikus közösségi eseményekkel emlékezik a Magyar Batthyány Alapítvány a Batthyány család történelmi örökségére és az 1848–49-es szabadságharc mártírjaira a Batthyány Ősz programsorozat keretében. Az idei eseménysorozat különleges évfordulóhoz is kapcsolódik: 2026. október 6-án lesz 100 éve annak, hogy felavatták a Batthyány-örökmécsest, gróf Batthyány Lajos első felelős magyar miniszterelnök kivégzésének helyszínén, az egykori Újépület területén. A Pogány Móric tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, amely azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne.