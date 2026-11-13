Marko Hietala: a metal emberi arca

A világ legnagyobb színpadain játszott a Nightwish tagjaként Marko Hietala, új dalának legfontosabb mércéi mégis a felesége és az anyósa. Az ő könnyeik árulják el számára a legtöbbet szerzeményeiről. A finn heavy metal gitáros, énekes és dalszerző ma már másként méri a sikert. A budapesti koncertje előtt az őszinteségről, a félelmeiről és a zenét is formáló mesterséges intelligenciáról beszélgettünk vele.