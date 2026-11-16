Távoli dalok - Csáki András és az Anima Musicae koncertje

Örökérvényű reneszánsz dallamok, tüzes karakterű spanyol zenék és Latin-Amerika sodró ritmusai találkoznak az Anima Musicae Kamarazenekar november 18-i koncertjén a Zeneakadémia Nagytermében. A Grandioso sorozat második hangversenyén az együtteshez Csáki András, Liszt Ferenc-díjas gitárművész csatlakozik, akinek játékát számos nemzetközi versenyen elismerték már, koncertjeit világszerte nagy siker övezi, a pódium mellett pedig a magyar gitárművészet jövőjét is formálja a Zeneakadémia oktatójaként.

A koncert nyitányaként Ottorino Respighi Antik dalok és táncok című, harmadik szvitje idézi meg a múlt zenei világát. Az olasz komponista a 16–17. századi lantdarabokból merített ihletet, és sajátos hangszerelésével új életre keltette a régi korok dallamait. A mű egyszerre hordozza a reneszánsz eleganciáját és Respighi gazdag, színekben bővelkedő zenekari gondolkodását. Ezt követi a spanyol zenei hagyomány egyik különleges alkotása Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre, azaz ,,Fantázia egy nemes úr részére” című darabja, amely a barokk gitárvirtuóz Gaspar Sanz dallamait dolgozza fel.

A 17.századi melódiák, és a 20.századi virtuóz zenei fordulatok találkozásából egy rendkívül izgalmas mű született, melyben a szólógitár és a zenekar izgalmas párbeszéde bontakozik ki. A szünet után felcsendülő Eduardo Toldrá Tengeri kilátás című kompozícióját Joan Maragall költeménye ihlette: a zene nem csupán a tengerparti tájat szemlélteti, hanem a hozzá kapcsolódó érzelmeket, és természethez fűződő benyomásokat jeleníti meg.

A katalán zeneszerző érzékeny, lírai műve után Latin-Amerika egyedülálló zenei világába kalauzolják a hallgatót Leo Brouwer Távoli dalok című darabjával, melyben a hagyomány és a modernitás, a népzenei ihletés és a kortárs effektek keverednek. A koncert záró szakaszában Astor Piazzolla három ikonikus alkotása, a Fuga y misterio, az Oblivion és a Libertango idézi meg a tangó sokszínű univerzumát. Piazzolla forradalmi újítása, a tango nuevo a hagyományos argentin tangót a jazz és a klasszikus zene elemeivel ötvözte.