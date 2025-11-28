A nyugati elit buborékban él: Brüsszelben valószínűleg szankciós csomagokat számolnak a külügyérek bárányok helyett az elalváshoz, de a tények makacs dolgok. Hiába a brüsszeli szankciók sorozata, az orosz gazdaság csak nem akar megroppanni, sőt, növekedési pályán áll. Ezzel szemben az európai országok évek óta energiaellátási gondok szorításában küzdenek, és a versenyképességük drámaian romlik. A stúdióban Szűcs Gábor, aki szerint az Oroszország elleni 19. uniós szankció után itt lenne az ideje elismerni, hogy a korábbiak sem működtek, rámutatott a stratégia csődjére. A belpolitikai fronton is forrnak az indulatok, hiszen a Tisza Párt tervei aggasztóak. Szarvas Szilveszter, aki szerint s következő időszakban az egyik legfontosabb dolog az lesz, hogy az emberkehez eljusson annak híre, hogy milyen megszorításokra készül a Tisza Párt, kiemelte a tájékoztatás fontosságát. Az orosz gazdaság köszöni jól van, miközben mi a saját lábunkba lőttünk.

Orosz gazdaság – A szankciós politika csődje

A műsorban szó esett a diplomáciai lépésekről is. Rákay Philip, aki vállalná azt is, hogy ha kell elbábozza a moszkvai tárgyalások fontosságát Magyar Péter azt gúnyoló "cselédsajtójának", világossá tette: a béke és az energiabiztonság nem játék, hanem létkérdés. A kérdés már csak az, meddig asszisztál Európa a saját tönkretételéhez, és mikor ismeri be végre a brüsszeli vezetés, hogy a szankciós politika megbukott. A magyar kormány álláspontja világos: nem ideológiát, hanem gázt és olajat kell venni, mert azzal lehet fűteni.

További tartalmakat IDE és IDE kattintva érhet el.