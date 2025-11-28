Kiutasítják a torinói imámot: a baloldal azonnal védelmébe vette

A józan ész és az önvédelem győzelmeként értékelhető az olasz belügyminisztérium döntése, melynek értelmében a torinói imámnak azonnal el kell hagynia az országot. A hatóságok nem ok nélkül döntöttek így: a férfi Izrael-ellenes uszítása és a Muzulmán Testvériséggel fenntartott gyanús kapcsolatai egyértelmű nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az olasz állam számára. Döbbenetes módon azonban az olasz baloldal nem a lakosság megnyugtatásával van elfoglalva, hanem hangosan követeli a kiutasítási végzésének visszavonását, nyíltan szembemenve a terrorveszély elhárításával.