Kiutasítják a torinói imámot: a baloldal azonnal védelmébe vette

Olaszországban betelt a pohár, és a hatóságok végre a sarkukra álltak a radikális iszlámmal szemben. A torinói imámnak távoznia kell, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ám a helyi baloldal ismét bebizonyította, hogy számukra a terroristagyanús elemek védelme fontosabb a saját polgáraik biztonságánál.
A józan ész és az önvédelem győzelmeként értékelhető az olasz belügyminisztérium döntése, melynek értelmében a torinói imámnak azonnal el kell hagynia az országot. A hatóságok nem ok nélkül döntöttek így: a férfi Izrael-ellenes uszítása és a Muzulmán Testvériséggel fenntartott gyanús kapcsolatai egyértelmű nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az olasz állam számára. Döbbenetes módon azonban az olasz baloldal nem a lakosság megnyugtatásával van elfoglalva, hanem hangosan követeli a kiutasítási végzésének visszavonását, nyíltan szembemenve a terrorveszély elhárításával.