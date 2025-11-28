Diplomáciai nagyüzem és belpolitikai botrányok: a nap legfontosabb hírei

Mozgalmas napon vagyunk túl, hiszen a napi hírösszefoglaló témái sorsdöntőek: a Tisza Párt körül kirobbant botrány új szintre lépett, miután kiderült, hogy hiteles az adóemelési terv, amit eddig tagadtak. Ezzel párhuzamosan Orbán Viktor diplomáciai bravúrt hajtott végre Moszkvában, ahol sikerült elérnie, hogy Oroszország garantálja hazánk energiabiztonságát a jövőben is. A hazai fronton Budapest pénzügyi összeomlása borzolja a kedélyeket, de a kormány a csődhelyzet elkerülése érdekében kész átvállalni a közszolgáltatások finanszírozását Karácsony Gergely helyett.