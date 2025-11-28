Orbán Viktor Moszkvában: garantált az energia és jöhet a békecsúcs

A moszkvai csúcstalálkozó legfontosabb eredménye, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megállapodása alapján a hazai energiaellátás a jövőben is zavartalan lesz. Szijjártó Péter megerősítette: a cél az volt, hogy garantáljuk Magyarország energiaellátásának biztonságát, és ez sikerült, hiszen az Oroszországból érkező energiahordozók továbbra is jönnek, ami elengedhetetlen a rezsicsökkentés eredményeinek megvédéséhez. A tárgyalás diplomáciai áttörést is hozott, ugyanis felmerült egy lehetséges békecsúcs terve, amelynek házigazdája Budapest lehet.

