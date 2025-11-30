Kocsis Máté: A Tisza előválasztása egy színjáték

Kocsis Máté szerint nem meglepő, hogy alacsony volt a részvétel. Magyar Péter és a Tisza Párt alelnökei élő választási műsorban jelentették be az előválasztás győzteseit, akik között szerepel többek között Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán is. De a Gyöngyös központú Heves kettes számú választókerületében olyan győztes is akadt, aki vetélytársa 78%-os támogatottsága mellett, 72%-al aratott sikert.