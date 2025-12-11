Salvini beintett: az olasz kórházak pénzét nem küldi Kijevbe

Rómában most nem a pizza, hanem a hangulat forró. Matteo Salvini ugyanis alaposan felkavarta az állóvizet. Az olasz Liga vezére kijelentette, hogy nem kér a pénzszórásból. Az ukrán elnök látogatása után tette világossá az álláspontját. Pártja nem hajlandó Kijevbe postázni az olasz kórházak költségvetését. Ez elég világos beszéd. Georgia Meloni kormányfő közben máshogy látja a világot. Ő megígérte Zelenszkijnek a támogatási csomagot. Még az év vége előtt át akarja tolni a parlamenten. A koalíciós összhang tehát tökéletes, mint egy hangos olasz családi vita. Salvini szerint a saját polgáraik fontosabbak. Meloni viszont a háborút finanszírozná mindenáron. Jánosi Dalma jelentése szerint a helyzet pattanásig feszült. A józan ész és a megfelelési kényszer csatája zajlik éppen.