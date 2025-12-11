A hátrány sem zavarta meg a zöld-fehéreket: győzelem a Rangers ellen!

A korábban Magyarországon is megfordult Bojan Miovski góljával került előnybe a skót csapat, de az FTC még a szünet előtt egyenlített Ötvös Bence találatával. A fordítást és a győzelmet jelentő gólt Varga Barnabás szerezte fejjel a második félidő második felében. Robbie Keane vezetőedző tanítványai így hat forduló alatt 14 pontot gyűjtöttek és nagy lépést tettek a nyolcaddöntőbe kerülés felé, az alapszakaszból ugyanakkor már továbbjutottak. A magyar bajnok a következő fordulóban, január 22-én a görög Panathinaikoszt látja vendégül.

Európa-liga, alapszakasz, 6. forduló: Ferencvárosi TC-Glasgow Rangers (skót) 2-1 (1-1)

Groupama Aréna, 19 567 néző, v: Anasztasziosz Papapetru (görög) gólszerzők: Ötvös (45+6.), Varga B. (73.), illetve Miovski (27.) sárga lap: Joseph (77.), illetve Aarons (43.)

Ferencváros: Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Tóth A., Kanichowsky (Julio Romao, 83.), Ötvös (Zachariassen, 74.), O'Dowda (Cadu, 83.) - Yusuf (Joseph, 74.), Varga B. (Pesic, 90.)

Rangers: Butland - Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (Sterling, 58.) - Barron, Raskin - D. Pereira (Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (Moore, 59.) - Miovski (Chermiti, 67.)

I. félidő: 27. perc: gyors skót ellenakció végén a hazai védőknek nem sikerült felszabadítaniuk, Bojan Miovski pedig akrobatikus, ollózó mozdulattal lőtte az elé perdülő labdát közelről Gróf kapujába, s bár az asszisztens először lest intett, VAR-vizsgálat után megadták a gólt (0-1). 45+6. perc: Cissé játszott össze parádésan Tóth Alexszel a skót tizenhatos jobb sarkánál, majd ahogyan a kényszerítőből visszakapta a labdát, középre gurított, ahonnan az érkező Ötvös jobbal a jobb sarokba gurított 11 méterről úgy, hogy a labda az egyik védő lábán kissé irányt változtatott (1-1).

II. félidő: 73. perc: O'Dowda sprintelt hatalmasat a bal oldalon, beérte a neki szánt labdát, majd egy csellel becsapta a védőjét, beadását pedig a hosszú oldali kapufa mellől bólintotta a hálóba Varga Barnabás (2-1). Hatfokos, hűvös időjárásban vonultak ki a pályára a csapatok, ugyanakkor a "forró hangulatról" mind a hazai, mind a vendégszurkolók igyekeztek gondoskodni.