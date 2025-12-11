A hátrány sem zavarta meg a zöld-fehéreket: győzelem a Rangers ellen!

A Ferencváros hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a vendég Glasgow Rangerst a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtöki hatodik fordulós mérkőzésén, így változatlanul veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll.
A korábban Magyarországon is megfordult Bojan Miovski góljával került előnybe a skót csapat, de az FTC még a szünet előtt egyenlített Ötvös Bence találatával. A fordítást és a győzelmet jelentő gólt Varga Barnabás szerezte fejjel a második félidő második felében. Robbie Keane vezetőedző tanítványai így hat forduló alatt 14 pontot gyűjtöttek és nagy lépést tettek a nyolcaddöntőbe kerülés felé, az alapszakaszból ugyanakkor már továbbjutottak. A magyar bajnok a következő fordulóban, január 22-én a görög Panathinaikoszt látja vendégül.
Európa-liga, alapszakasz, 6. forduló: Ferencvárosi TC-Glasgow Rangers (skót) 2-1 (1-1)
Groupama Aréna, 19 567 néző, v: Anasztasziosz Papapetru (görög) gólszerzők: Ötvös (45+6.), Varga B. (73.), illetve Miovski (27.) sárga lap: Joseph (77.), illetve Aarons (43.)
Ferencváros: Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Tóth A., Kanichowsky (Julio Romao, 83.), Ötvös (Zachariassen, 74.), O'Dowda (Cadu, 83.) - Yusuf (Joseph, 74.), Varga B. (Pesic, 90.)
Rangers: Butland - Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (Sterling, 58.) - Barron, Raskin - D. Pereira (Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (Moore, 59.) - Miovski (Chermiti, 67.)
I. félidő: 27. perc: gyors skót ellenakció végén a hazai védőknek nem sikerült felszabadítaniuk, Bojan Miovski pedig akrobatikus, ollózó mozdulattal lőtte az elé perdülő labdát közelről Gróf kapujába, s bár az asszisztens először lest intett, VAR-vizsgálat után megadták a gólt (0-1). 45+6. perc: Cissé játszott össze parádésan Tóth Alexszel a skót tizenhatos jobb sarkánál, majd ahogyan a kényszerítőből visszakapta a labdát, középre gurított, ahonnan az érkező Ötvös jobbal a jobb sarokba gurított 11 méterről úgy, hogy a labda az egyik védő lábán kissé irányt változtatott (1-1).
II. félidő: 73. perc: O'Dowda sprintelt hatalmasat a bal oldalon, beérte a neki szánt labdát, majd egy csellel becsapta a védőjét, beadását pedig a hosszú oldali kapufa mellől bólintotta a hálóba Varga Barnabás (2-1). Hatfokos, hűvös időjárásban vonultak ki a pályára a csapatok, ugyanakkor a "forró hangulatról" mind a hazai, mind a vendégszurkolók igyekeztek gondoskodni.
A ferencvárosi drukkerek élő képpel és egy hatalmas molinóval is készültek, leginkább saját magukat és szektorukat hirdetve.
Jól kezdett a hazai együttes, Yusuf már a második percben meglódult a megszerzett labdával, de kecsegtető helyzetben célt tévesztett a lövésnél. Rövid időszakokra a Rangers játékosai is mutattak valamit abból, hogy ha akarnak, akkor tudnak kombinatívan is futballozni, ugyanakkor igazán komoly lehetőségig nem sikerült eljutniuk.
A Ferencváros nagyjából negyedóra után magához ragadta a kezdeményezést, ennek megfelelően többet volt a labda a zöld-fehéreknél, bár a támadások vezetése gyakran ütközött akadályokba a jól tömörülő skót védelemmel szemben. Hamarosan sikerült egy kicsit kiszabadulnia a szorításból a vendégeknek, akik aztán egy gyors ellenakciójuk végén megszerezték a vezetést.
A gólszerző Bojan Miovskinak - az MTK korábbi játékosának - a videobírós ellenőrzést követően az az ötlete támadt, hogy a Ferencváros szurkolói előtt ünnepelteti magát, ez pedig nem igazán nyerte el a hazai drukkerek tetszését. Azonnal reagálni akart az FTC, Yusuf helyzetbe is került, de az oldalhálóba bombázott.
Valamivel később Gróf egy beadást kiöklözve letarolta Djigát, aki elterült a földön és ápolást kért, emiatt hosszú percekig állt a meccs. A szünet előtti percekben a skót együttes kisebb-nagyobb szabálytalanságokkal igyekezett tördelni a játékot, kivívva ezzel a ferencvárosi szurkolók haragját. A ráadásban aztán összejött az egyenlítés a hazaiaknak, mégpedig egy nagyszerű akció végén.
Fordulás után azonnal nyomás alá helyezte a vendégeket az FTC, de a skótok "kihúzták" a nagyjából tíz percig tartó rohamokat. Ezt követően valamelyest esett a mérkőzés színvonala, elsősorban a mindkét oldalon egyre gyakrabban előforduló pontatlanságok miatt. A hajrához közeledve aztán egy remek indítás, egy jó beadás, és a már-már menetrendszerűen érkező Varga-fejesgól a hazaiak felé billentette a mérleg nyelvét. Robbie Keane ennél a pillanatnál cserélt először, elsőként a szemmel láthatóan elfáradt játékosai helyett beküldve friss erőt.
A Rangers nagyon igyekezett egyenlíteni, de igazán nagy helyzete csak egyszer volt, akkor viszont Gróf védett bravúrosan egy 16 méterről eleresztett lapos lövést. A meccs vége kissé feszültre sikerült, annál felszabadultabb volt viszont az ünneplés a hazai játékosok és a szakmai stáb részéről.