Ezeket kedvelték a legtöbbet: Itt a Harsány nagy év végi visszatekintője!

Ahogy lassan legördül a függöny 2025 előtt, ideje egy pillanatra megállni és felidézni a Harsány legszebb momentumait, hiszen ez az év végi összefoglaló rólunk és főleg kedves nézőkről szól. A követőink kedvencei idén is bebizonyították, hogy a humor és az őszinte szó ereje mindent visz, legyen szó egy váratlan szórakoztató pillanat spontán varázsáról vagy a legmélyebb beszélgetésekről. Ez a különleges műsor nem csupán egy visszatekintés, hanem egy hatalmas, szívből jövő köszönet, hogy velünk tartottak ezen a kalandos úton, és együtt tettük felejthetetlenné a műsort.