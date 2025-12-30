Illegális migránsoknak biztosít lakhatást a spanyolországi Katalónia baloldali vezetése

Karácsony előtt pár nappal kapta meg a bírósági végzést a katalóniai Badalona önkormányzata, amivel ki tudtak lakoltatni több száz bevándorlót egy használaton kívüli épületből, aminek a lakásait évekkel ezelőtt kezdték el elfoglalni illegálisan, ráadásul az ott lakók egy része nemcsak az épületben volt jogellenesen, hanem Spanyolországban is.

A helyiek szerint viszont ez volt a legkisebb probléma, ennél sokkal nagyobb gond volt a közbiztonság romlása, mert ahogy egyre többen költöztek be, úgy nőtt a bűncselekmények száma is a környéken, például a drogkereskedelem és a kisebb lopások már mindennapossá váltak. A lakók többször is tettek feljelentést ezek miatt, de nem volt komolyabb következménye semminek sem.

A helyzet aztán idén november végén eszkalálódott, amikor egy az épületnél forgató tévéstábra támadtak rá a bevándorlók, majd szétverték a felszerelésüket, az operatőrt pedig úgy megverték, hogy eltört a keze. A történtek egyértelműen felgyorsították az eseményeket, mert meglett a bírósági végzés és a rendőrség karácsony előtt kiüríthette az épületet, és nagyjából 400 bevándorlót zavartak el a lakásokból, akiknek most a katalán kormány átmeneti lakhatást ad, több mint 150 főt már el is helyeztek. Ez a lépés komoly vitát váltott ki politikai körökben, és a lakók között is, mert sokan úgy látják, hogy a regionális kormány nem megoldja, hanem pakolgatja a problémát egyik helyről a másikra, ráadásul azzal, hogy otthont ad ezeknek az emberek, csak tovább ösztönzi az illegális migrációt , nem mellesleg jutalmazza a házfoglalásokat. Ráadásul ez az egész egy olyan időszakban történik, amikor Spanyolország albérleti válsággal küzd, és családok ezrei 2-3 éve nem találnak maguknak megfizethető és stabil otthont.