Jeszenszky Géza elismerte: Bajnai külügyminiszterével írták a Tisza Párt programját

Vége a függetlenségi tündérmesének, ugyanis Jeszenszky Géza egy óvatlan pillanatban kikotyogta a valóságot: a Tisza Párt külpolitikai programja nem más, mint a régi baloldal frontemberei által összeállított kívánságlista. A volt miniszter elismerte, hogy Bajnai Gordon volt külügyminisztere, Balázs Péter társaságában fogalmazták meg azokat az instrukciókat, amelyeket Magyar Péter később szófogadóan vissza is mondott a színpadon. Ez a lebukás egyértelművé teszi a brüsszeli fordulat előkészítését: a Tisza nem új alternatíva, hanem a levitézlett elit trójai falova, ahol a parancsokat a háttérből osztogatják a dollárbaloldal veteránjai.