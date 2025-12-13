Orbán Viktor Mohácson: A vesztes huszadik század után mi leszünk a győztesek

Szinte felrobbant a csarnok, amikor Orbán Viktor a DPK rendezvényén a pódiumra lépett. A szűnni nem akaró tapsvihar jelezte, hogy a DPK résztvevői tisztában vannak vele: Európa egyik legzseniálisabb elméje tisztelte meg őket jelenlétével. A miniszterelnök beszédében rávilágított történelmünk nehézségeire. A huszadik századot elvesztettük, ez tény. Odalett az ország, a gazdaság és rengeteg vér. De a mostani generáció küldetése a sorsfordítás. A hatalom a közös cselekvés képességét jelenti, nem pedig öncélú uralkodást. Éppen ezért van okunk egészséges önbizalommal tekinteni a jövőre, hiszen Magyarország ma a régió legbiztonságosabb és legjobban fejlődő állama.

Európa vezető nélkül maradt

Amíg mi építkezünk, addig Nyugaton a káosz az úr. Európának ugyanis jelenleg nincs valódi jó gazdája. Akinek vezetnie kellene, az látványosan alkalmatlan a feladatra. A brüsszeli elit nem az európai emberek érdekeit képviseli. Ők csupán bábok egy sakktáblán, amit nem is ők irányítanak. Ezzel szemben a magyar modell a józan ész diadala. A valódi államférfi ismérve, hogy képes egységbe kovácsolni a nemzetet. Nálunk a vezetés a közös célok elérésének művészete. Mi nem csak álmodozunk a sikerről. Mi meg is csináljuk. Vesztesekből győztesek lettünk, és ezt a világ is látni fogja.