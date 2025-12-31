Kocsis Máté: Már táblázat kell, hogy eligazodjon az ember Magyar Péter hazugságain

Ellentmondásokból is jó sokat összegyűjtött a Tisza párt első embere - fejtette ki a Fidesz frakcióvezetője a Bayer Showban. Kocsis Máté szerint amióta a politikai színre lépett Magyar Péter, azóta folyamatosan meghazudtolja magát. A frakcióvezető felidézte: a Tisza párt elnöke korábban azt mondta, hogy sem politikus, sem EP képviselő nem lesz, aztán mindkét pozíciót elvállalta. Emellett a mentelmi jogról is azt hirdette, hogy nincs rá szüksége, most pedig mögé bújik - tette hozzá Kocsi Máté.