Komment Déri Stefivel - Hogyan tovább Európa? Mi lesz a kontinens sorsa?

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Déri Stefi.
A tartalomból:
A 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás - jelentette ki a miniszterelnök szombaton. Európa háborúba megy, vagy vissza lehet téríteni erről az útról? - erre is kerestük választ vendégeinkkel. És mi lesz a sorsa a kontinensnek? Egy amerikai dokumentum vészjósló képet fest - vajon mi lehet ennek az oka?
Az adás vendégei:
Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták elnöke
Szarvas Szilveszter, a Megafon véleményvezére
Árpási Bence, a Népszava újságírója
Abkarovits József, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója
Teljes adás: