Komment Déri Stefivel - Hogyan tovább Európa? Mi lesz a kontinens sorsa?

A tartalomból:

A 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás - jelentette ki a miniszterelnök szombaton. Európa háborúba megy, vagy vissza lehet téríteni erről az útról? - erre is kerestük választ vendégeinkkel. És mi lesz a sorsa a kontinensnek? Egy amerikai dokumentum vészjósló képet fest - vajon mi lehet ennek az oka?

Az adás vendégei:

Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták elnöke

Szarvas Szilveszter, a Megafon véleményvezére

Árpási Bence, a Népszava újságírója

Abkarovits József, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója

Teljes adás: