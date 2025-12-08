NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Komment Déri Stefivel - Hogyan tovább Európa? Mi lesz a kontinens sorsa?

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Déri Stefi.

A tartalomból:

A 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás - jelentette ki a miniszterelnök szombaton. Európa háborúba megy, vagy vissza lehet téríteni erről az útról? - erre is kerestük választ vendégeinkkel. És mi lesz a sorsa a kontinensnek? Egy amerikai dokumentum vészjósló képet fest - vajon mi lehet ennek az oka?

Az adás vendégei: 

Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták elnöke
Szarvas Szilveszter, a Megafon véleményvezére
Árpási Bence, a Népszava újságírója
Abkarovits József, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója

Teljes adás:

 

 

