Az ünnepek alatt több a zsebtolvaj

Nagy-Kovács Dávid, BRFK Zseblopási Osztályának vezetője: "2025. november 24-én egy háromfős elkövetői csoportot sikerült elfogni, akik az MVM Dome-ban megrendezett Electric Colboy koncerten zseblopásokat követtek el. November közepén kaptunk jelzést a belga társhatóságtól, hogy náluk egy turné keretében lépett fel ugyanaz a zenekar és azon a koncerten nagyon sok zseblopást követtek el. Ezen információ alapján kezdtünk el felkészülni a koncertre. 24-én mi is megjelentünk. Ebben segítségünkre volt a Budapesti Rendőr-főkapitányság, illetve a koncert szervezői és az MVM Dome-nak a biztonsági szolgálata. Az ököllopási alosztály, a betörési alosztály, illetve a gépjármű bűnözés elleni alosztály kollégái álltak össze, és kezdtük el a munkánkat. Mi annyi információt kaptunk a külföldi társhatóságoktól, hogy elképzelhető, hogy külföldi zsebesek fognak megjelenni a koncerten. Ez elég kevés volt az induláshoz, ezért megpróbáltunk információt gyűjteni, ellenőriztük a dombnak a parkolóit, illetve a környező utcákat, ott találtunk egy olyan autót, aminek a tulajdonosa egy román állampolgár volt."