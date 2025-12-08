Orbán Viktor: Ha Törökország nem védene minket, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne

Orbán Viktor: "Törökország nem védené Európát és rögtön annak a déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne. Úsznánk egy illegális migrációs tengerben. Hogy ez nem így van ma Európában, az Törökországnak köszönhető. Minden évben több százezer illegális migránst tartóztat fel és több mint 3 millió migráns él itt Törökországban. Elnök úr, Magyarország nevében tisztelettel megköszönjük önnek, hogy segítséget nyújt nekünk, hogy ez a modern civilizációs fejlemény ez ne söpörjön el bennünket."