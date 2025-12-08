A Tűz szájából - Zsigmond Dezső filmje

A film főszereplője a Kárpátalján született Szabina, aki állandó nélkülözésben nőtt fel, alkoholista édesanyja mellett. 16 évesen menekülve a helyzetből és szeretetre vágyva, egy sokkal idősebb roma férfi szeretője lett.
A rendező, Szabinával még gyermekkorában ismerkedett meg, egy akkor forgatott filmje kapcsán, majd 20 évre elvesztették egymást. Majd újra rátalált a tragikus sorsú lányra. Szabina életéből a szerelem és szeretet elmaradt, a férfi állandóan ütötte verte, közben zsebtolvajlásra is kényszerítette.