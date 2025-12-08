Felelős lehet a kukacos csokimikulások ügyében Magyar Péter jelöltje

Ismét meggyűlt a baja a kukacokkal a Tisza Párt jelöltjeinek, csak most nem az újságírók találkoztak a kukacokkal, hanem a hajdúböszörményi gyerekek. A hétvégén derült ki, hogy nem várt ízesítésű csokoládémikulást kaptak a hajdúböszörményi, tápiószentmártoni, és hajdúdorogi gyerekek az óvodákban és iskolákban. Többen ettek is az édességből, mielőtt kiderült volna, hogy lárvák találhatók benne.

A kukacos Mikulás csokik ugyanis a Göröghné Bocskai Éva által vezetett önkormányzattól kerültek az iskolákba és az óvodákba. A polgármester novemberben jelentette be, hogy a Tisza Párt képviselőjelölt jelöltjeként folytatja tovább politikai pályáját.