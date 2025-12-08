Az EU tervei szerint évente több tízezer migránst kellene befogadniuk és elosztaniuk a tagállamoknak

Az Európai Unió hétfőn véglegesítette az újragondolt migrációs és menekültügyi paktum egyik kulcselemét, az úgynevezett szolidaritási mechanizmust. Ennek keretében az uniós tagországoknak több tízezer embert kell kötelezően szétosztaniuk egymás között, és büntetés jár annak, aki nem hajlandó hozzájárulni ehhez a rendszerhez. A szabályozás 2026 közepétől lép életbe, az uniós döntéshozók pedig arra hivatkoznak, hogy a tagállamoknak közösen kell viselniük a menedékkérelmekkel járó terheket. Azok a tagállamok, amelyeket migrációs nyomásnak kitett országoknak minősítettek – ilyen például Olaszország és Görögország – támogatást kapnak, míg a kevésbé érintett államoknak kötelező valamilyen hozzájárulást vállalniuk. Magyarország ebbe az utóbbi csoportba tartozik, így nem jogosult a támogatásra, azonban szolidaritási kötelezettsége van. A tagállamok kormányai eldönthetik, hogy a menedékkérők átvételével, pénzbeli befizetéssel vagy más technikai segítséggel járulnak hozzá a közös rendszerhez. 21 000 migránst akarnak ilyen módon más országokban áthelyezni, a pénzügyi hozzájárulás pedig 420 millió euró lenne. Magyarország álláspontja évek óta világos: egyik formát sem kívánja teljesíteni, amiért már eddig is sorozatosan büntetést is kapott, hiszen az Európai Unió napi egymillió euróval sújtja hazánkat a migrációs politikájáért. És bár Magyarország az új jogszabály ellen szavazott, a mostani döntés értelmében mégis arra kötelezik, hogy felajánlást tegyen. Ha nem teszi, az akár kötelezettségszegési eljárást is eredményezhet, ami további súlyos pénzbírságokhoz vezethet, és ezeket az összegeket bármelyik uniós támogatásból levonhatják. A döntés tovább mélyíti a politikai konfliktust az EU és a magyar kormány között, amely évek óta védi az Unió határát az illegális migrációtól.