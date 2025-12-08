Egyre több nőt erőszakolnak meg az afrikai illegális bevándorlók Olaszországban

Már nappal sincsenek biztonságban az olasz nők. Cesenában délben erőszakolt meg egy 50 éves futó nőt egy 26 éves gambiai férfi. Az afrikait már többször feljelentették hasonló támadások miatt, de szabadlábon várta a kiutasítási végzést. Az eset nem egyedi. Néhány napja Rómában csoportosan erőszakoltak meg migránsok egy 18 éves lányt, míg november végén egy munkába igyekvő 53 éves ápolónőt támadott meg brutálisan egy 35 éves afrikai illegális bevándorló.