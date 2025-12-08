Szlovákia nem szavazza meg a paktumot, Ausztria és Lengyelország mentességet kér

A migrációval kapcsolatos, kulcsfontosságú javaslatokat tárgyalja hétfőn és kedden a Bel- és Igazságügyi Tanács. Az egyik kezdeményezés a „biztonságos harmadik ország” koncepciója, amely lehetővé tenné, hogy migránsközpontokat hozzanak létre az Európai Unión kívül (ahogy Olaszország is tett erre kísérletet Albánia esetében). Egy másik javaslat új hatásköröket adna a tagországoknak, hogy visszaküldhessék azokat a kérelmezőket, akik nem kapták meg a menedékjogot. Várhatóan megállapodás születik az ún. „szolidaritási alapról” is, amelynek keretében az országoknak arányosan kell migránsokat fogadniuk, de ha ezt nem akarják, akkor bizonyos összegű befizetéssel ezt kiválthatják. Az Európai Bizottság az elkövetkezendő hetekben el is indítaná ezt a szolidaritási alapot, amelynek célja, hogy enyhítse a migrációs nyomást a leginkább veszélyeztetett országokon. Ezek Spanyolország, Olaszország, Görögország és Ciprus. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026-tól kezdődően évente legalább 30 000 migránst kellene szétosztani a többi uniós tagállam között. Ezt több tagország, így Magyarország is évek óta ellenzi, Szlovákia pedig éppen vasárnap jelentette be, hogy az EU migrációs paktumában szereplő intézkedések ellen fog szavazni. Több további tagállam is jelezte, hogy nem hajlandóak részt venni a Bizottság által javasolt áttelepítési kvótarendszerben és inkább pénzügyi hozzájárulást nyújtana, amelynek összege becslések szerint 600 millió euró lenne. Elvileg az országok maguk választhatják meg, hogyan kívánnak hozzájárulni a rendszerhez, Lengyelország és Ausztria emellett hivatalosan is mentességet kért. Magyarország viszont nem kaphat mentességet vagy kedvezményt, sőt, Brüsszel naponta egymillió eurós bírságot szabott ki hazánkra a migrációs politikája miatt. Fontos azonban, hogy még az eddig nagy migránsbefogadóként mutatkozó országok, így Németország és Svédország is inkább fizetnének 20 000 eurót minden áthelyezett személy után, mintsem hogy menedékkérőket kelljen befogadniuk 2026-tól.