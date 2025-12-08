Brüsszel tombolhat, a gáz akkor is jön: Orbán Viktor Ankarában

A stratégiai nyugalom és a diplomáciai profizmus iskolapéldája a garantált gázellátás, amelyet Orbán Viktor legújabb bejelentése is megerősít, hiszen a miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalva biztosítja be azt, amiről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel már megállapodott. A józan ész politikája ez, amely fittyet hány a brüsszeli szankciók önpusztító logikájára, és amelynek fókuszában kizárólag a magyar energiaellátás biztonsága áll. Mivel a nyugati útvonalak bizonytalanná váltak, a Törökországon keresztül érkező gáz jelenti az egyetlen stabil mentőövet a hazai gazdaság és a háztartások számára, bizonyítva, hogy amíg mások ideológiát gyártanak, addig a magyar kormány a fizikai valóságot menedzseli.

Fotó: MTI