Megsértette a Tisza Párt etikai kódexét Ruszin-Szendi Romulusz

A Tisza párt tatabányai fórumán Ruszin Szendi Romulusz azt hangoztatta, hogy a külföldön élő magyarok szavazatára is számítanak, ezért megszervezik a hazaszállításukat. Magyar Péter bizalmasa elmondta, hogy buszokat indítanak és a repülőjegyeket is kifizetik. A lépés azonban nem csak a választójogi törvényt sérti, de ellenkezik a Tisza Párt 12 pontból álló etikai kódexének 4. pontjával is.