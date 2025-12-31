NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Műsorvezetőink legemlékezetesebb pillanatai 2025-ben

Megkérdeztük a Hír TV műsorvezetőit, melyek voltak számukra 2025 legemlékezetesebb pillanatai. Volt, aki egy rendkívüli interjút emelt ki, mások egy váratlan helyzetre, emlékezetes forgatásokra vagy szakmai csúcspontokra tekintettek vissza.

A személyes élmények és a kulisszák mögötti történetek jól mutatják, mennyire sokszínű évet zártunk.

Egy év alatt rengeteg minden történik a képernyőn és a kamerák mögött is. A hírek sodrásában ritkán állunk meg, szilveszterkor viszont vissza lehet tekinteni, hogyan is telt az elmúlt évünk. Most pedig nézzük, műsorvezetőink mit emeltek ki, ami szakmailag a legtöbbet jelentett nekik.

 

