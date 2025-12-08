Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Kiemelt videók
1 perc
1 perc
Titkos orosz vagyon és új világrend: Párizs a szégyenpadon
1 perc
1 perc
Brüsszel 2030-ra időzítette a világvégét: Orbán Viktor a vészharangot kongatja
2 perc
2 perc
Magyarország identitása nem játék: a KDNP hadat üzent a káosznak
2 perc
2 perc
Tüntetések zavarták meg a milánói operaszezon megnyitóját
2 perc
2 perc
Császár Attila mattot adott: a Tisza vezére dadogva menekült
3 perc
3 perc
Brüsszel a korrupció melegágya: oktatnak, miközben a kasszát dézsmálják
3 perc
3 perc
Brüsszel haditerve 2030-ra: Orbán Viktor a sötét fellegekről
2 perc
2 perc
Adjunk együtt: az IKSZ országos összefogása a rászorulókért
3 perc
3 perc
Random Trip: A hangok szabadsága a Várkert Bazárban
3 perc
3 perc
Egy magyar mérnöknek is kulcsszerepe volt Lando Norris világbajnoki győzelmében
1 perc
1 perc
„Visszazuhantunk 100 évet” – 16 órás sötétség és fűtés nélküli mindennapok Ukrajnában
2 perc
2 perc
Adóemelés vagy stabilitás? Parázs vita a stúdióban
HírTv
Belföld
Orbán Viktor
béke
Isztambul
Orbán Viktor Isztambulba látogatott
A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival.
Paláver
1 órája
Forrás: HírTV
Megosztom
Vágólapra másolva!
Műsorvezető: Czirják Imre.
Továbbiak a témában
1 perc
Hírek
Ismét újságírókat fenyegetett Magyar Péter
1 perc
Hírek
A tiszás megszorítócsomag kitalálója állítása szerint nem tud semmit a párt szándékairól
1 perc
Hírek
A Tisza-adó 33 százalékkal is csökkentheti a fizetéseket