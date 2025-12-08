Magyarország és Törökország összehangolja a béketeremtési erőfeszítéseket

Orbán Viktor: "Fontos számunkra, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozunk a mostani orosz-ukrán háború ügyében. Mi úgy látjuk, hogy nincs megoldás a harctéren, és ha nincs megoldás a harctéren akkor békét kell kötni, mi elismeréssel figyeljük Erdogan elnök úrnak az erőfeszítéseit, ő volt az első sikeres közvetítő ebben a háborúban és ma megállapodtunk abban, hogy összehangoljuk a béketeremtési erőfeszítéseinket."