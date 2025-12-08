A Tisza-adó 33 százalékkal is csökkentheti a fizetéseket

Hidvéghi Balázs: "Ha a Tisza-adót bevezetnék, akkor átlagbérekkel számolva évente egy pedagógustól 364 ezer forintot vennének el, egy ápolótól 280 ezer forintot vennének el, egy rendőrtől 154 ezer forintot vennének el, egy katonától 467 ezer forintot vennének el és egy orvostól több mint 3 millió forintot vennének el. Minél többet dolgozik és keres valaki, annál nagyobb elvonással büntetnék. És miért?! Hogy teljesítsék a brüsszeli megrendelést. A magyar emberektől akarnak pénzt behajtani a háborúra."