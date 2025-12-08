A tiszás megszorítócsomag kitalálója állítása szerint nem tud semmit a párt szándékairól

Menczer Tamás: "Megszólított Felcsuti Péter. Tudjátok, ő az egyik balos közgazdász, aki a tiszás megszorítócsomagot írta és aláírta. És most azt mondja, hogy neki ehhez az egészhez semmi köze, semmit nem tud róla. Jajj... Semmit nem tud… Ehhez képest itt az igazság, nézzétek!

Felcsuti Péter: Láttuk, hogy a Tisza Párt nagyon bátortalanul, egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta. Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy hát kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyi jövedelemadó rendszerben.

Kell még valamit mondanom, Ildikó?"