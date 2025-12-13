Elemzés: Ezért retteghet az ellenzék a mohácsi DPK után

Történelmet írt ma este Mohács, de ezúttal végre pozitív előjellel. A DPK zsúfolásig telt rendezvénye ékes bizonyítéka volt az összetartozásnak. Maga Orbán Viktor mutatta meg az irányt a hallgatóságnak. A teremben szinte tapintható volt a nemzeti oldal elsöprő ereje, amely minden kételyt eloszlatott. Ezzel éles kontrasztban állt a brüsszeli baloldal teljes csődje, amelyre a felszólalók rámutattak. A miniszterelnök szavai nyomán megerősödött bennünk a jövőbe vetett megingathatatlan hit. A közösség ereje most is megmutatkozott. Nincs helye a csüggedésnek vagy a bizonytalanságnak. A magyarok pontosan tudják, mit akarnak. Nem kérünk a kioktatásból. A mai este a cselekvésről és a bátorságról szólt.