Mohácsi DPK gyűlés: A teljes igazság vágatlanul, amit a liberális média elhallgat

Ez nem egy unalmas politikai szeánsz volt. Itt a teljes felvétel a mohácsi DPK-ról, ahol a humor és a kőkemény valóság találkozott.

Végre elérhetővé tettük a portálon a Mohácsi DPK gyűlés vágatlan felvételét, amelyről egyszerűen tilos lemaradni. A videóban a teljes műsor minden pillanata megtekinthető, különös tekintettel a kormány határozott háború ellenes üzenetére. A kattintás után a nézők számára a garantált szórakozás és mély gondolatok ritka elegye teszi felejthetetlenné a megtekintést. A felszólalók nem kímélték a szavakat, így kapott hideget-meleget az ellenzék brüsszeli tagozata, miközben a csarnokban felzúgott a magyarok hangja a békéért. Ez az a felvétel, amit a "függetlenobjektív" sajtó biztosan nem fog a kirakatba tenni.

 

