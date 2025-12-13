Mohácsi DPK gyűlés: A teljes igazság vágatlanul, amit a liberális média elhallgat

Végre elérhetővé tettük a portálon a Mohácsi DPK gyűlés vágatlan felvételét, amelyről egyszerűen tilos lemaradni. A videóban a teljes műsor minden pillanata megtekinthető, különös tekintettel a kormány határozott háború ellenes üzenetére. A kattintás után a nézők számára a garantált szórakozás és mély gondolatok ritka elegye teszi felejthetetlenné a megtekintést. A felszólalók nem kímélték a szavakat, így kapott hideget-meleget az ellenzék brüsszeli tagozata, miközben a csarnokban felzúgott a magyarok hangja a békéért. Ez az a felvétel, amit a "függetlenobjektív" sajtó biztosan nem fog a kirakatba tenni.