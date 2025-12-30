Szétlopták a fővárost: A Moody's kimondta az ítéletet Karácsonyék ámokfutásáról

Most már papírunk is van róla: Karácsony Gergely városvezetése nemcsak politikai, hanem pénzügyi értelemben is totális csőd. A Moody's Ratings döntése, miszerint befektetésre nem ajánlott, azaz "bóvli" kategóriába sorolta a fővárost, egyértelmű és megsemmisítő ítélet a baloldali vezetés pazarlása felett. A hitelminősítő ugyanis nem politizál, csak számol: ők tisztán látják a súlyos pénzügyi helyzetet, a krónikus likviditási gondokat és a fenyegető fizetésképtelenséget, amit a Városháza propagandája próbál elfedni. Miközben Karácsonyék éveken át módszeresen szétlopták Budapestet és öntötték a pénzt olyan kifizetőhelyekbe, mint a Budapest Brand, addig a város adóssága csillagászati magasságokba emelkedett. Az alkalmatlan főpolgármester reakciója persze borítékolható volt: önvizsgálat helyett ismét a kormányra fröcsög, mintha a sorozatos rossz döntések és a féktelen pénzszórás nem az ő lelkén száradnának.