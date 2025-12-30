Vége a kivárásnak: Özönlenek a vevők, mutatjuk, mi várható 2026-ban a lakáspiacon

A hazai ingatlanpiacon végre megtört a jég, és olyan élénkülés tapasztalható, ami a szakértők szerint 2026-ban is kitart majd. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ritka együttállásnak lehetünk tanúi, hiszen a keresletet egyszerre több tényező is hajtja. A családosok kedvenc támogatása új lendületet adott az otthonteremtésnek, miközben az állampapírokból kiszálló befektetői kör tőkéje is visszatalált a lakásokhoz. Külön öröm, hogy azok a fiatalok is aktivizálták magukat, akik eddig tehetetlenül nézték a dráguló árakat, most viszont tömegesen jelentek meg vevőként.