A NATO főtitkár legújabb, vészjósló nyilatkozata szerint Európa felett újra a háború réme lebeg, egy olyan totális pusztításé, amit utoljára a felmenőink voltak kénytelenek elviselni, miközben Amerika – a politikai széljárás változásával – határozottan a béke útja felé terelné a világot. A statisztikák önmagukban is sokkolóak: az elmúlt öt év alatt az orosz-ukrán konfliktus áldozatai a becslések szerint meghaladták a 600 ezer főt, mégis érthetetlen, miért az eszkaláció a hívószó Brüsszelben. A háttérben meghúzódó gazdasági és politikai érdekcsoportok haszna láthatóan felülírja a humanitást és a józan észt, hiszen amíg a fegyverek ropognak a fronton, addig bizonyos köröknek a vérontás nem tragédia, hanem egy soha véget nem érő, jövedelmező üzleti lehetőség.