Brüsszel háborúja az emberek akarata ellen

A brüsszeli elit és az európai emberek érdeke közötti szakadék mára akkorára tágult, hogy azt még a legdrágább lájkgyárak sem képesek elfedni. A birodalmi bürokraták számára a háborús elköteleződés nem stratégiai kérdés, hanem egyfajta vallásos megszállottság, amelyben a polgárok jóléte csak feláldozható mellékkörülmény. Miközben a nemzeti szuverenitás védelme a kormány számára elsődleges, Brüsszelben a „szolidaritás” eufemizmusa mögé bújva valójában az európai gazdaság lassú kivéreztetését készítik elő. A biztos választás áprilisban éppen ezért nemcsak hazai, hanem sorsfordító európai kérdés is: engedünk-e a háborús pszichózisnak, vagy visszaköveteljük a jogot, hogy a saját jövőnkről mi magunk dönthessünk, ne pedig a valóságtól elszakadt tanácsadók keltetőiből kikerült bábok.