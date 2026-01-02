Hosszú hétvégék tárháza és egész sora vár ránk az idei esztendőben

Eleink, főképp a paraszti kultúrában is ünnepeltek munka nélküli napokat, amelyek vagy a gazdálkodáshoz tartoztak, de sok esetben ősi pogány tradíciók kapcsán nem dolgoztak egy-egy napot. Természetesen az munka nélküli ünnepnapok sokszor vallási eredetű ünnepeket is voltak. A paraszti társadalom ünnepeinek ritmusát alapvetően az évszakok váltakozása határozta meg. Magyarországon jelenleg három féle ünnep létezik, amelyekhez munkaszüneti napok tartoznak. Ilyen a nemzeti ünnep, állami ünnep, és az egyéb ünnep napok.



A politikai ideológia változásával a történelem folyamán változtak a nemzeti és állami ünnepeink, sőt sokszor az keresztény hagyományokat is profán nappá egyszerűsítették.